Eiyuden Chronicle : Le RPG des créateurs de Suikoden aura le même éditeur que Bloodstained

Troisième jeu le mieux financé sur Kickstarter of ALL TIME (plus de 3,75 millions d'euros), Eiyuden Chronicle Hundred Heroes a encore le temps avant d'arriver et nous faire ressentir le parfum de la trop abandonnée série des Suikoden. On apprend aujourd'hui qu'il aura du soutien.

À voir aussi : Kingdom Hearts arrive en force sur PC au printemps

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes sera donc édité par 505 Games, a-t-on appris de la bouche des développeurs de Rabbit & Bear, qui ont, en plus d'un petit mot adressé aux contributeurs du projet, dont votre très impatient serviteur fait partie, voulu en parler dans la vidéo ci-dessus.

Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui que nous, Rabbit & Bear Studios, nous sommes associés à 505 Games en tant qu'éditeur pour le projet Eiyuden Chronicle.



Nous entamons une relation d'égal à égal avec eux, ce qui nous permettra de contrôler pleinement la direction et l'atmosphère du jeu, ainsi que ses droits.



Cela n'a été possible que grâce à tous les fans qui nous ont encouragés, nous ont soutenus et ont fait tant de choses pour que le projet Eiyuden Chronicle sur Kickstarter soit un énorme succès. Nous vous remercions à nouveau du fond du coeur, et nous avons vraiment l'impression que c'est une autre victoire pour nous tous à célébrer ensemble.



Grâce à ce succès, nous sommes convaincus que nous serons en mesure de vous livrer à tous Eiyuden Chronicle à un niveau de qualité encore plus élevé que ce que nous avions initialement prévu. Merci!

On n'oublie pas que Koji Igarashi, un autre ancien de Konami, désireux de prouver que l'âme de Castlevania avait toujours l'intérêt des joueurs, est passé par cet éditeur avec Bloodstained : Ritual of the Night. L'homme au chapeau, ayant soutenu et conseillé le studio fondé par Yoshitaka Murayama, le rapprochement, qui devrait délester les équipes de la partie communication si prenante, sera forcément bénéfique, l'annonce de ce partenariat semble logique.

On apprend également à travers la note mensuelle que, si le développement du jeu n'en est toujours qu'à se balbutiements, un prototype a été créé fin janvier, dont deux visuels sont à retrouver dans notre galerie d'images ci-dessous.

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes sera disponible à l'automne 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Switch, sauf si elle est remplacée. Dieu que c'est loin.