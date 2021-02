Steam : Les Soldes du Nouvel An Lunaire sont là et elles font un effet boeuf

Appelez-le Nouvel An lunaire, chinois, Shōgatsu, Seollal ou encore Têt, peu importe : il démarre aujourd'hui et donne l'occasion de festoyer, de penser à ses proches et, un peu, à son portefeuille.

Steam a donc fait démarrer ses Soldes du Nouvel An Lunaire 2021. jusqu'à ce lundi 15 février à 19h00, les joueurs PC n'ayant plus envie de payer plein pot pour remplir leur ludothèque devraient pouvoir se faire plaisir.

Comme toujours, vous aurez, avec vos achats, de quoi transformer l'habillage de Steam ,avec notamment des autocollants. Mais surtout, l'offre en termes de prix réduits est pléthorique. Voici quelques exemples :

Nous pourrions continuer encore des heures et des heures comme ça mais nous avons décidé de défiler en dragon au milieu de la rédaction. Pas de pot. Pour accéder à la promotion et commencer à fouiner, il suffit de se rendre sur cette page. Et bonne année, bien entendu !