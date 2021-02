Persona 5 Strikers vient voler nos coeurs à la Fnac !

Les Fantômes Voleurs de Coeurs sont de retour ! Retrouvez les héros inoubliables de Persona 5 dans une toute nouvelle aventure sur PS4 et Nintendo Switch, déjà disponible à la Fnac.

Cet article est un contenu sponsorisé

Envolez-vous pour le Japon ! Avec Persona 5 Strikers, retrouvez Ann, Ryuji, Morgana et tous les héros de Persona 5 dans un nouveau jeu d'action coloré. Quelques mois après avoir sauvé le monde d'une terrible menace, les Fantômes Voleurs de Coeurs se réunissent à nouveau, et partent explorer le Japon sur la trace d'un bien mauvais présage...

Un festival de couleurs

Disponible à la Fnac sur Switch et PlayStation 4 pour 49,99 € seulement, Persona 5 Strikers change la donne, en optant pour un gameplay fun et immédiat : incarnez librement vos héros préférés, et explorez les tréfonds de l'âme humaine en combattant des centaines de monstres dans des affrontements dantesques ! Redécouvrez les musiques mythiques de Persona 5, remixées pour l'occasion, et replongez-vous dans un univers inoubliable.

Road-trip au Japon

Persona 5 Strikers reprend l'iconographie et le dynamisme légendaire du célèbre RPG, dans une nouvelle aventure encore plus accessible, et intégralement traduite en français. Optez pour un doublage anglais, ou profitez du doublage japonais original, et partez à la découverte de nombreuses villes de l'archipel, qui réservent bien des surprises !

Badge exclusif en bonus !

Commandez dès aujourd'hui Persona 5 Strikers sur PlayStation 4 ou Switch, et recevez gratuitement le badge exclusif Joker ! Profitez de la livraison gratuite, et profitez des charmes du Japon sans sortir de chez vous. En plus, la Fnac vous offre 5 euros de réduction sur votre compte fidélité. Les Fantômes Voleurs de Coeurs n'attendent plus que vous, il est grand temps de reprendre du service !