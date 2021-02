Mario Kart Koopa's Challenge : L'intégralité de l'attraction du Super Nintendo World en vidéo

Visiter les Universal Studios Japan et son Super Nintendo World est un rêve pour nombre de fans de parcs d'attractions et de Nintendo. En attendant que le parc ouvre sa zone Nintendo et que les voyages internationaux vers le Japon soient à nouveau possible, une vidéo donne un bon aperçu de ce que proposera l'attraction vedette de cette rencontre entre Universal et Nintendo.

À l'heure où sont écrites ces lignes, le Super Nintendo World des Universal Studios d'Osaka devrait être ouvert depuis plusieurs jours (ou plusieurs mois si l'on se repose sur la date d'ouverture initialement prévue). Mais l'état d'urgence décrété à Osaka est venu contrarier une nouvelle fois les plans d'Universal. En attendant de pouvoir annoncer une nouvelle date d'ouverture, les Universal Studios Japan ont malgré tout permis à certains visiteurs chanceux de découvrir sa zone Nintendo.

Parmi ces chanceux se trouvent la chaîne YouTube Universal Parks News Today. Un responsable de cette dernière a en effet pu visiter le Super Nintendo World au tout début du mois et filmer l'intégralité de l'expérience Mario Kart : Koopa's Challenge. La vidéo permet de tout voir : le niveau de détail de la file d'attente, les vidéos d'explication du fonctionnement de l'attraction (et donc de son "gameplay"), la mise en place des visières de réalité augmentée (en 4K) ou encore le déroulement d'une "course" (avec ses changements de circuits).

Faute de grives...

À noter que malgré le fait qu'il s'agisse d'une attraction destinée au grand public et le niveau de mise en scène généralement attendu dans les parcs d'attractions comme les Universal Studios, Nintendo et Universal n'ont pas jugé bon de faire parler leurs personnages dans les vidéos d'explications avant les attractions. Les visiteurs du Super Nintendo World devront donc, à l'instar des joueurs, se contenter d'indications visuelles.

Pour ce qui est de l'attraction en elle-même, une vidéo n'est évidemment pas le meilleur moyen de vraiment comprendre ce qu'apportent les lunettes de réalité augmentée en matière d'immersion et d'interaction, ou encore de bien ressentir les sensations de vitesse proposées par le manège. La vidéo ci-dessus permet cependant d'avoir une idée de ce que propose l'attraction. Vu le contexte actuel et la distance qui séparent les fans européens de Nintendo du parc, c'est mieux que rien.

À en croire Universal Parks News Today, Nintendo et Universal ont réussi leur coup. La chaîne YouTube affirme en effet que Mario Kart : Koopa's Challenge est "incroyable." Et il va pour l'instant falloir la croire sur parole.

Après avoir regardé la vidéo ci-dessous, quelles sont vos premières impressions au sujet de l'attraction Mario Kart ? Comptez-vous vous rendre aux Universal Studios Japan un jour ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.