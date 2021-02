Ratchet & Clank Rift Apart : L'exclusivité PS5 dévoile sa date de sortie printanière et sa jaquette

Si certains joueurs continuent de se battre pour obtenir leur précieuse console current-gen, les possesseurs de PS5 commencent à piaffer d'impatience, en espérant que les exclusivités promises par Sony veuillent bien se donner la peine de sortir, et plus vite que ça s'il vous plait. Promis pour la "fenêtre de lancement" de la console Ratchet & Clank ont décidé de jouer avec les mots.

Le célèbre duo chargé de démontrer les prouesses du SSD de la PS5 débarquera ainsi à la toute fin du printemps, le 11 juin 2021. Après cinq ans d'absence loin des écrans, Rift Apart signe donc le retour des héros anthropomorphes, aux côtés d'une mystérieuse femelle Lombax toujours aussi... énigmatique.

Lombax la Menace

Pour faire monter la sauce, Sony annonce dès aujourd'hui l'ouverture des précommandes, et dévoile en plus d'une jaquette disponible dans notre galerie d'images deux éditions numériques, à commencer par une Édition Standard facturée 79,99 euros, et qui proposera tout de même une armure en carbonox, tout droit sortie de Ratchet & Clank 2 ainsi qu'un pixélieur, réservé aux (Jérôme) précommandeurs.

Mais à tout seigneurs, tout honneur : Sony dévoile également une Édition Numérique Deluxe facturée 89,99 euros, aux bonus plus nombreux :

5 armures supplémentaires

20 unités de raritanium destinées à booster vos armes

des autocollants pour le mode Photo

un artbook numérique

la bande-son numérique

Vous voici donc prévenus : si vous voulez profiter de Rathet& Clank Rift Apart dès sa sortie, il faudra vous procurer une PS5 avant le 11 juin 2021. Allez, courage.