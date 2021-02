The Witcher : Un jeu de plateau s'annonce avec un Kickstarter

L'univers créé par Andrzej Sapkowski se décline à toutes les sauces. Ainsi en plus des livres, jeux vidéo et séries, The Witcher va encore avoir droit à un nouveau jeu... de plateau.

The Witcher : Old World c'est son nom, est donc un jeu de plateau/société crée par Lukasz Wozniak (déjà derrière d'autres jeux comme Valhalla) et qui s'attarde sur l'univers du Sorceleur. Le tout sera jouable entre 2 et 5 joueurs et les combats contre les monstres et la recherche de contrats devraient être au centre de l'intrigue.

Le jeu aura également droit à une campagne de financement participatif via la célèbre plateforme Kickstarter à partir de mai 2021 pour une sortie programmée dans le courant de l'année 2022. La campagne n'a même pas encore commencé qu'il y a déjà plus de 65 000 personnes abonnées au projet.

Très clairement il ne devrait pas y avoir trop de suspens quant au financement de ce projet. Vous pouvez vous-même vous enregistrer en vous rendant sur la page officielle.