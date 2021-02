La licence Assetto Corsa atteint la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires

Les développeurs Kunos-Simulazioni, tout comme que le groupe Digital Bros, affirment être super heureux de dévoiler ce jour, le chiffre d'affaires record de 100 millions d'euros obtenu avec la licence Assetto Corsa, toutes plateformes confondues. La classe à Dallas ?

Si vous avez limé le bitume sur cette simulation haut de gamme, vous savez que les vrais l'adorent et ne jurent que par elle. Il n'est donc point étonnant de constater, que depuis sa sortie en 2013 (early access), la simulation la plus en vogue en termes de jeu automobile a donc convaincu au fil des années, un grand nombre de joueurs, comme le confirme son développeur.

Rappelons qu'à l'origine, le titre est aussi destiné aux vrais pilots de course avec un moteur de jeu pensé pour la simulation automobile. C'est après qu'il a été "repensé" pour le jeu vidéo, histoire de rentabiliser tout le RD & D.

En effet, le titre de simulation de course a vu son lancement du jeu complet en décembre 2014. En août 2016, Assetto Corsa a touché un tout nouveau public avec une sortie sur PS4 et Xbox One (édité par 505 Games) et Kunos-Simulazioni a été acheté par Digital Bros en 2017.

Competizione de haut niveau

Depuis, la croissance de la licence s'est poursuivie, avec le lancement d'Assetto Corsa Competizione sur Xbox One et PS4 en 2020. Le titre sera proposé sur consoles next-next courant 2021.

Mais ceci n'est pas tout, puisque afin d'assoir le développement d'Assetto Corsa dans l'eSport, la société a nommé Valerio Piersanti en décembre 2020.

Valerio Piersanti travaillait auparavant chez Ferrari (excusez du PEU, les ami(e)s), où il a occupé le poste de Responsable du développement commercial. Piersanti remplit les fonctions de Vice-Président du Licensing et des Partenariats de Kunos-Simulazioni pour Assetto Corsa.

Et on l'écoute, tiens car il a des choses à dire :

Je suis ravi à l'idée de relever ce défi et de rejoindre l'organisation du groupe Digital Bros. Je tiens à exprimer ma gratitude, en particulier aux frères Galante, pour la confiance qu'ils m'ont accordée", a déclaré Valerio Piersanti. "Assetto Corsa est une marque que j'ai eu le privilège de suivre avec Marco Massarutto depuis ses débuts, jusqu'à la collaboration mise en place avec Ferrari. Maintenant, l'objectif est d'exploiter pleinement le potentiel qu'elle a toujours montré, et de consolider son positionnement et ses partenariats dans un contexte en pleine évolution.

100 millions d'euros donc... Pas mal, non ? Et vous, quel est VOTRE jeu de course préféré ces dernières années covidées ?