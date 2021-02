Six Days in Fallujah revient d'entre les morts en vidéo !

Souvenez-vous... c'était en 2009 ! A l'époque, la polémique sur le jeu vidéo édité par Konami, Six Days in Fallujah, avait défrayé la chronique, à tel point que l'éditeur nippon avait lâché l'affaire. Aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, le titre repris de A à Z par un autre développeur, est (de nouveau) annoncé officiellement, vidéo et images à l'appui !

À voir aussi : PS5 : Le DualSense Drift commence à faire parler de lui

Rappelons que Atomic Games, son dévelopeur de l'époque avait annoncé Six Days in Fallujah en 2009, mais le titre fu alors abandonné par son éditeur d'origine suite à la controverse sur la "capacité des jeux vidéo à traiter d'événements réels difficiles". Victura a repris le flambeau depuis : c'est une société fondée en 2016 par Peter Tamte, ancien PDG d'Atomic Games, dans le but de proposer aux joueurs un nouveau Six Days in Fallujah, ainsi que d'autres jeux basés sur des histoires vraies.

Ce jeu de tir tactique militaire à la première personne est évidemment basé sur les récits réels de la Deuxième Bataille de Fallujah en 2004, et sera disponible sur PC et consoles en 2021. Cette nouvelle version de Six Days in Fallujah revient ainsi avec un nouvel éditeur, un nouveau développeur et un tout nouveau jeu issu de l'équipe de direction à l'origine des jeux Halo et Destiny. Pas mal, non ?

La guerre, c'est mal

Evidemment, des dizaines de "vrais" soldats ont été recrutés pour apporter de la crédibilité au titre de guerre, comme Eddie Garcia, l'ancien sergent des Marines, blessé durant la bataille de Fallujah et qui avait proposé ce sujet dès 2005 :

Parfois, la seule façon de comprendre ce qui est vrai est de vivre la réalité par soi-même "La guerre est remplie d'incertitudes et de choix difficiles qui ne peuvent être compris en regardant quelqu'un à la télévision ou au cinéma faire ces choix pour vous. Les jeux vidéo peuvent tous nous aider à comprendre les événements du monde réel d'une manière que les autres médias ne peuvent pas faire.

Plus d'une centaine de marines, soldats et civils irakiens présents lors de la Deuxième Bataille de Fallujah ont en effet partagé leurs histoires personnelles, leurs photographies et leurs enregistrements vidéo avec l'équipe de développement.

Six Days in Fallujah se veut le jeu de tir militaire le plus authentique à ce jour et vise à raconter ces histoires militaires et civiles avec l'intégrité qu'elles méritent.

Six Days in Fallujah sera lancé sur PC et consoles en 2021. Plus de détails sur le jeu arriveront dans les semaines à venir.