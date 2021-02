Série The Last of Us : Deux stars de Game of Thrones pour jouer Ellie et Joel

Hasard ou coïncidence : quelques heures à peine après que nous vous ayons révélé le palmarès des Gameblog Awards 2020 et un jeu de l'année venu de chez Naughty Dog, The Last of Us faisait frémir Internet en révélant les têtes d'affiches de son adaptation télévisée.

La série The Last of Us prévue sur HBO verra donc Pedro Pascal et Bella Ramsey jouer respectivement Joel et Ellie. La confirmation du duo est intervenue peu de temps après la naissance d'une rumeur plaçant Mahershala Ali dans l'adaptation du jeu de Naughty Dog, vite balayée.

We're absolutely thrilled to have Bella join the TLoU family! https://t.co/4v9TbLhcMr - Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021

Aaaaand there's the other half. Stoked to have Pedro aboard our show! https://t.co/Etsjvfb2Wi - Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021

L'acteur chilien, actuellement au top de sa carrière grâce à The Mandalorian, et la jeune comédienne britannique ont tous deux crevé l'écran dans Game of Thrones : lui en tant qu'Oberyn Martell durant la quatrième saison, elle en campant la très téméraire Lyanna Mormont dans les trois dernières. Gageons qu'ils parviendront à livrer là encore des performances... écrasantes.

On rappelle que The Last of Us sur petit écran a été confié aux bons soins de Neil Druckmann, directeur créatif et vice-président de Naughty Dog, et de Craig Mazin, scénariste et producteur récompensé à plusieurs reprises pour Chernobyl et que l'on retrouvera également derrière le film Borderlands réalisé par Eli Roth. La réalisation du pilote a été confiée au cinéaste russe Kantemir Balagov.

Alors, ça se présente bien selon vous ?