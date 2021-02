Zelda : Deux épisodes redéposés, en vue d'une compilation sur Switch pour les 35 ans ?

Si les premières super aventures du plombier moustachu de Nintendo célébraient leurs 35 piges en 2020, cela signifie que d'autres licences ne vont pas tarder à passer des caps propices à toutes sortes de crises. Link peut commencer à compter ses cheveux blancs.

The Legend of Zelda est sorti officiellement le 21 février 1986. Bon sang, cela fera bientôt 35 ans que le doyen de cette glorieuse lignée ! Comme pour Super Mario, il faudrait peut-être songer à lancer les festivités. Pour l'instant, c'est silence radio, rien, nada.

Mais certaines découvertes font rêver, comme celle de Kelios, webmaster du site Pokekalos, qui a aperçu deux dépôts de marques sur des côtes situées à plusieurs milliers de kilomètres de notre douce France.

The Legend of Zelda : The Wind Waker et Phantom Hourglass ont donc été à nouveau déposés en Australie, la chose a été rendue publique récemment. Le premier, sorti initialement sur GameCube en 2002, avait eu droit à un portage HD sur Wii U en 2013. Le deuxième, qui en est la suite directe, date de 2007 et s'était proposé sur Nintendo DS avec nombre d'innovations - mais non sans décontenancer des fans par certains aspects.

Simple routine par mesure de sécurité ou indication que quelque chose de sérieux se prépare pour cet anniversaire dont nous parlons plus haut ? Le fait que l'on évoque ces deux titres en particulier pourrait-il nous mener sur la piste d'une trilogie du Cel-shading avec Spirit Tracks ? Toutes les hypothèses sont permises. Cela fait tellement de temps qu'on imagine un remake de Skyward Sword, et, depuis la renaissance de Link's Awakening, le même traitement mignonnet pour A Link to the Past ne déplairait pas.

Mais la vérité, c'est que l'on ne peut que supputer. Et attendre, soit dit en passant, des nouvelles de Breath of the Wild 2.

