Razer dévoile son clavier Razer Huntsman V2 avec switchs optiques analogiques

Razer lance la version 2 de son clavier Huntsman avec comme grosse nouveauté notamment les switchs optiques analogiques.

Avec son Huntsman 2, Razer ne révolutionne pas vraiment le design mais plutôt les switchs qui sont ici en input analogique à savoir qui peuvent émuler l'input d'un joystick analogique pour un contrôle et une maniabilité plus fluides et nuancée. Ce changement permet de supprimer les limitations de 8 directions induites par les touches ZQSD et permet des mouvements à 360° pour les jeux optimisés afin de supporter les manettes.

Oubliez les mouvements ZQSD rigides à 8 directions des jeux FPS et de course ; profitez de mouvements fluides à 360 degrés grâce à des switchs pour une sensation plus proche de celle des joysticks et sticks analogiques.

En d'autres termes, un clavier avec les avantages des joysticks d'une manette. C'est en tout cas ce qu'essaye de faire Razer avec ce nouveau produit.

Pour le reste ce Razer Huntsman V2 profite de touches en PBT à double injection pour un meilleur toucher et surtout une meilleure durée de vie annoncée à 100 millions de frappes. RGB, il est entièrement personnalisable via Razer Chroma. Enfin il s'équipe d'un repose-poignet magnétique moelleux.

En résumé :

Switchs Razer Optiques analogiques

Durée de vie de 100 millions de frappes

Personnalisation Razer Chroma RGB avec 16.8 millions de couleurs

Touches Razer PBT double-injection

USB Type-C à USB Type-A avec l'adaptateur Passthrough USB 3.0

Repose-poignets magnétique en similicuir moelleux

Bouton numérique multifonction et 4 touches multimédia

Le clavier est disponible dès maintenant au prix de 269 euros.