Des parlementaires veulent rendre illégale la vente de consoles au marché noir outre Manche

Cela fait des années que les spéculateurs et autres revendeurs de consoles au marché noir agacent et gênent les consommateurs normaux et les joueurs. Les pénuries en PS5 et Xbox Series X|S combinées aux agissements de ces revendeurs opportunistes n'ont fait qu'exacerber ce ressentiment et les problèmes causés par ces derniers. Aujourd'hui,

Le site GamesIndustry.biz rapporte qu'un membre écossais du Parlement britannique du nom de Douglas Chapman mène actuellement une campagne contre les revendeurs de consoles au marché noir et va même proposer un projet de loi qui, si votée par le Parlement, rendrait illégale cette pratique.

Si promulgué, ce projet de loi, intitulé Gaming Hardware (Automated Purchase and Resale) Bill 2019-21, serait appliqué d'une manière similaire à l'interdiction de le revente de tickets de concerts, d'événements sportifs, etc. Et comme le nom de ce projet de loi l'indique, la loi proposée mettrai l'accent sur les achats automatisés effectués à l'aide de bots par les spéculateurs.

Et ce n'est pas la première fois que Douglas Chapman se penche sur ce problème. En décembre dernier, il avait en effet proposé de débattre au Parlement, via une Early Day Motion, d'une législation qui interdirait la revente de consoles à un prix "largement supérieur au prix de vente conseillé du constructeur." Les Early Day Motions atteignent cependant rarement le stade du débat et servent principalement à informer l'opinion publique d'un sujet et à faire parler de ce dernier dans les médias.

Les choses peuvent-elles changer ?

Depuis ses démarches initiales, Douglas Chapman a reçu le soutien de plusieurs autres membres du Parlement venus de différents partis. Il reconnaît cependant que son projet de loi a peu de chances de se transformer en véritable loi. Pour lui, ce projet de loi était le seul moyen d'inciter le gouvernement britannique à "prendre ses responsabilités" vis-à-vis de ce problème.

Selon Sky News, relayé par GamesIndustry.biz, Caroline Dinenage, la Ministre d'État aux Sports, aux Médias et aux Industries Créatives, a déclaré que les "représentants de l'État s'entretiennent actuellement au sujet de ce problème avec le syndicat des professionnels de l'industrie du jeu vidéo."

Pour rappel, des groupes de spéculateurs se vantent depuis des mois des quantités de consoles destinées à être revendues à pris d'or qu'ils ont réussi à se procurer au nez et à la barbe des consommateurs traditionnels. Ils utilisent des outils informatiques de plus en plus sophistiqués pour être informés du retour en stock des consoles et automatiser le processus d'achat.

S'il est ici question de démarches entreprises par des politiciens britanniques, et qu'elles n'auront donc pas d'impact sur les consommateurs français, il a par le passé été possible de voir que des actions effectuées dans un pays peuvent inciter d'autres nations à agir à leur tour (cf. les différents affaires des loot boxes). Il sera donc intéressant de voir si ce projet de loi va avoir des répercussions hors du Royaume-Uni.

Que pensez-vous de ce projet de loi britannique ? Pensez-vous qu'il pourrait inciter des politiciens français à réagir à leur tour ? Souhaiteriez-vous que l'achat automatisé de consoles destinées à être revendues au marché noir soit rendu illégal en France ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.