Nintendo Switch Online : Les prochains jeux NES et Super Nintendo s'annoncent

À un rythme que seule la firme de Kyoto connaît, les abonnés Nintendo Switch Online peuvent voir le catalogue de jeux rétro des ères 8 et 16 bits, accessible à tout moment, accueillir de nouveaux pensionnaires.

L'année 2020 s'était terminée avec la possibilité de traverser l'intégralité de la trilogie Donkey Kong Country sur Switch et de retrouver de la baston et des jeux d'action et d'aventure antiques. Que nous réserve le début 2021 ?

Le mercredi 17 février, 1 jeu NES et 3 jeux Super NES rejoindront la collection Nintendo Switch Online. Vous y trouverez une fois encore du combat, de la plate-forme en peau de bête made in Titus, de l'action et la suite, mais en fait une prequel, d'un puzzle game mythique, Solomon's Key .

Super Nintendo

Doomsday Warrior

Psycho Dream

Prehistorik Man

NES

Fire 'n Ice

On rappelle que le Nintendo Switch Online propose différents types d'abonnement : mensuel à 3,99 euros, pour trois mois à 7,99 euros et à l'année 19,99 euros, la version familiale sur 12 mois exige 34,99 euros, et permet jusqu'à 8 comptes d'en profiter.