Ubisoft annonce son chiffre d'affaires pour le 3e trimestre, son plus gros de l'histoire

C'est en effet un trimestre record et des performances supérieures aux attentes selon l'éditeur français, marqués par une "excellente exécution, des lancements de grande qualité et la puissance du catalogue". Tout est dit ? Voici ceci de plus près si bous voulez bien...

Son chiffre d'affaires sur a période, (en net booking) est de 1001,0 Millions d'euros, supérieur à l'objectif d'origine.

De fait, Ubisoft se targue d'être le 1er éditeur en nombre d'unités vendues (jeux) toutes plateformes confondues en 2020, mais également sur la nouvelle génération de machines (Playstation 5, Xbox Series X/S) : Ubisoft est ainsi classé deuxième éditeur avec Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs : Legion et Immortals Fenyx Rising qui se retrouvent dans le top 7 des meilleures ventes.

Concernant la Switch, Ubisoft est aussi le premier éditeur tiers en 2020, avec des jeux comme Just Dance 2020 qui n'est autre que la 8ème meilleure vente et un record de nombre de joueurs uniques sur un trimestre.

Pour Assassin's Creed Valhalla, il s'agit d'un revenu record pour la licence. Quant à Just Dance 2021 : le Net bookings est en forte hausse par rapport à Just Dance 2020.

Back Catalogue et perspectives 2021

Concernant le "back catalogue", Ubisoft annonce une poursuite de la "forte dynamique" sur le trimestre :

Resserrement des objectifs 2020-21 : net bookings compris entre 2 220 M€ et 2 280 M€ et résultat opérationnel non-IFRS entre 450 M€ et 500 M€

Yves Guillemot, Président Directeur Général, a déclaré ceci :

Notre stratégie continue de porter ses fruits. Nous avons réalisé, de loin, le plus gros trimestre de l'histoire d'Ubisoft grâce à la qualité de nos lancements et à la profondeur de notre catalogue.



Nous sommes incroyablement fiers de nos équipes qui, dans un environnement extrêmement difficile, ont lancé quatre titres sur de nombreuses plateformes, tout en continuant à nourrir nos services Live. Au travers de cet accomplissement sans pareil, elles ont démontré une résilience et une qualité d'adaptation remarquables.



Cette capacité d'exécution à un tel niveau de qualité révèle avec force la puissance de notre modèle de production et la durabilité de notre organisation.

On imagine aisément que le catalogue actuel sur les nouvelles consoles ainsi que les anciens titres qui ont bénéficié de nombreuses remises, ajoutés à la pandémie et au confinement ont largement contribué à ce trimestre record. Gageons que la suite sera encore plus forte pour l'éditeur français, qui semble plus que jamais sur une excellente dynamique.