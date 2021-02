R-Type 2 Final dévoile un peu de gameplay spatial avant son lancement

Comme dans bien des disciplines, le pilotage nécessite de remettre régulièrement à niveau ses connaissances, histoire de ne pas s'encroûter. Alors, avant de pouvoir rechausser son casque et d'esquiver avec classe les tirs ennemis, R-Type Final 2 tient à nous rappeler les bases, 12 ans après le dernier épisode en date.

Fort de son million d'euros récolté via sa campagne de financement participatif sur Kickstarter, R-Type Final 2 lâche aujourd'hui non pas une Scatter Bomb, mais son "Final trailer", léché, et tout le tralala.

La folle histoire de l'espace

Les vieux briscards du shoot'em up retrouveront donc le célèbre module iconique de la série d'Irem, récupéré par le studio Granzella, et ses calculs de trajectoires millimétrés. Malgré les progrès réalisés sur le plan graphique depuis les débuts du projet, la lisibilité des débuts ne semble plus autant assurée, mais nous patienterons jusqu'à l'arrivée de la version finale (badam tchi) pour en juger.

Rappelons que R-Type Final 2 sortira sur PC, PS4, Switch, Xbox One et Xbox Series X|S le 29 avril au Japon et le 30 avril 2021 chez nous, et que les bons vieux collectionneurs que vous êtes pourront jeter leur dévolu sur une version physique baptisée Inaugural Flight. Piou piou.