La PS5 fera un tour en Chine au printemps prochain, avec du stock ?

On le sait TOUS, les stocks de PS5, qu'elles soient digitales ou non, sont fort limitées depuis la crise sanitaire. Néanmoins, Sony ne veut pas pour autant négliger le poids de la Chine dans son lancement (et ses résultats 2021), puisqu'il vient de préciser que la console allait bientôt être disponible dans ce grand pays.

En effet, selon Daniel Ahmad, toujours fort bien informé sur l'industrie vidéoludique en général, Sony Chine a bel et bien confirmé qu'il allait lancer la console sur son territoire, d'ici au printemps prochain.

Comme l'explique d'ailleurs fort bien l'analyste (voir ses tweets ci-dessous), les modèles de PS5 livrées à la Chine seront a priori normalement "verrouillées" par un blocage géographique, histoire de n'utiliser que des jeux approuvés par le gouvernement chinois, même si de nombreux joueurs importent des consoles du Japon ou de Hong kong, comme il le précise.

Sony China has confirmed that it plans to officially launch the PlayStation 5 in Mainland China during Q2 2021.



Tatsuo Eguchi, the president of SIE Shanghai and Soeda Takehito, the vice chairman, confirmed the new today in a special Chinese New Year greetings video. pic.twitter.com/nhFzbZQTGx