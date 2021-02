CD Projekt, Murray et Molyneux insultés : Le réalisateur d'Ori s'explique et présente ses excuses

La semaine dernière, le PDG de Moon Studios a surpris le monde du jeu vidéo en s'attaquant violemment à plusieurs créateurs de jeux vidéo de premier plan, aux pratiques de ces derniers ainsi qu'à la presse. Un tel franc-parler étant extrêmement rare dans l'industrie du jeu vidéo, ces déclarations ont sans surprise fait beaucoup de bruit. Mais comme il était possible de s'y attendre, le temps des excuses est venu. Le risque que ces déclarations nuisent aux affaires était certainement trop grand.

À lire aussi : Moon Studios : Le développeur d'Ori parle de son futur action-RPG en 3D

"Menteurs," "charlatans," "vous enculez les joueurs," voici quelques unes des expressions employées la semaine dernière par Thomas Mahler, le PDG de Moon Studios, pour décrire Peter Molyneux, Sean Murray (No Man's Sky) et CD Projekt RED ainsi que leurs pratiques. À cette occasion, le réalisateur de la série Ori avait également critiqué Geoff Keighley et la presse jeu vidéo qui, selon lui favorisent ces comportements trompeurs qui nuisent aux joueurs.

Comme tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil dans le monde du jeu vidéo, ces déclarations venues d'un professionnel de renom ont fait le tour du monde. Face à l'ampleur prise par ce coup de gueule pour le moins brutal, Thomas Mahler a décidé de s'expliquer et de présenter ses excuses sur son compte Twitter personnel :

À l'heure qu'il est, un grand nombre d'entre vous a certainement lu mon message publié sur ResetERA. J'en avais gros sur le coeur et j'ai parlé des inconvénients générés par la culture de la hype et la manière avec laquelle les fausses déclarations faites par les développeurs au sujet de leurs produits causent à la fois du tort aux consommateurs mais aussi aux développeurs. C'était en tout cas l'intention derrière le message.



J'ai lu les réponses et je réalise que je n'ai pas assez réfléchi à la manière de présenter mes idées et je n'ai choisi ni le bon ton ni la bonne plate-forme pour le faire. Après avoir créé ce topic, nous avons eu une très longue conversation à propos de tout ça et je n'ai clairement pas représenté Moon Studios comme j'aurais dû le faire.



Je suis un développeur de jeux. J'aime ce que je fais et je n'aime rien de plus que de créer des jeux qui surprennent les gens, leur donnent le sourire et peuvent même les faire pleurer. Mais je suis également un joueur passionné. J'ai toujours aimé partager mon amour pour les jeux dans les forums publiques et j'ai continué à être très franc même après que Moon Studios et la série des Ori deviennent célèbres dans l'industrie du jeu vidéo. J'ai toujours beaucoup aimé l'idée que des joueurs et développeurs aient des discussions ouvertes au sujet des jeux vidéo afin que nous trouvions tous ensemble la manière d'améliorer cet art. J'ai utilisé un ton exagérément agressif qui ne convient pas vraiment à quelqu'un occupant ma position. Mes intentions n'étaient clairement pas de nuire à qui que ce soit mais de lancer une discussion à propos des problèmes auxquels l'industrie fait face actuellement.



Nous partageons tous un amour de cet art (le jeu vidéo) et nous devrions toujours rester respectueux les uns des autres. Je ne l'ai pas été.



Pour cette raison, je suis vraiment désolé, et tout particulièrement vis-à-vis de ceux que j'ai nommés. Je fais la promesse de tirer la leçon de cette erreur et je ne souhaite de mal à personne.



Merci à tous de m'avoir écouté.



Thomas Mahler.

Le problème reste entier

Même s'il est impossible de le vérifier, Thomas Mahler s'est très certainement fait tirer les oreilles par ses associés et ses partenaires. Il paraît en tout cas fort probable que quelques heures aient suffi à faire changer d'avis à un Thomas Mahler dont la rancoeur grandissait de toute évidence depuis plusieurs années.

Et comme le montre ce qu'il écrit au début de son message d'excuses, il ne renie pas le fond de ce qu'il a dit dans son message initial. En lisant entre les lignes, il apparaît que ce qui a véritablement posé problème, c'est que quelqu'un occupant un poste comme le sien exprime publiquement de telles opinions. D'une manière si virulente qui plus est. Il y a en tout cas fort à parier qu'une langue de bois sera désormais fermement fixée dans sa bouche lors de ses interviews à venir.

Cela étant dit, il est vrai que le réalisateur des deux Ori aurait pu faire passer son message sans avoir recours aux insultes. Le monde du jeu vidéo souffre d'un grave problème de toxicité et le texte publié par Thomas Mahler la semaine dernière n'a très certainement rien arrangé. Car si les développeurs eux-mêmes peuvent s'attaquer publiquement de la sorte, quel exemple donnent-ils aux joueurs qui suivent leurs déclarations ?

Que pensez-vous de ces explications/excuses de Thomas Mahler ? Les pensez-vous sincères ou justifiées par son statut professionnel ? A-t-il selon vous mis le doigt sur un vrai problème ? Croyez-vous que de telles déclarations peuvent servir à quelque chose ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.