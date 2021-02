Le puzzle-game Maquette (Annapurna) a une date de sortie martienne

Rappelez-vous, formidable : l'été dernier, on découvrait toutes et tous, les yeux ébahis, le jeu vidéo Maquette, des studios Annapurna Interactive et Graceful Decay. Une sorte de puzzle-game prévu sur PS4 et PS5 (et PC ?). Voici donc sa date de sortie super ferme.

Il était temps qu'on l'on nous annonce enfin la bonne nouvelle en cette année cataclysmique pour nombre d'humains... Maquette va voir le jour très bientôt sur PS4 et PS5, comme l'a annoncé son éditeur pas plus tard que ce jour. Et c'est via une nouvelle bande-annonce que l'annonce est faite, avec plus précisément le casting du jeu en bonus

Un monde qui se répète

Comme l'écrivait Plume cet été, Maquette se présente "comme un puzzle game en vue subjective s'inspirant, comme d'autres auparavant et des très bons (dont Monument Valley et Echochrome), des travaux de l'artiste Maurits Cornelis Escher." Le tout situé dans un monde récursif (qui se réplique de manière infinie).

Maquette sortira donc le 2 mars prochain sur PS4 et PS5, et toute la rédaction a déjà ùmal au crâne rien que d'y penser.