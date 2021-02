Steam : Et encore un record de fréquentation

C'est maintenant presque une situation normale : la pandémie de COVID-19 s'est transformée en un "formidable" tremplin pour Valve qui voit croître la communauté Steam à vitesse grand V.

Le 2 janvier dernier, Steam avait atteint le nombre de 25,4 millions d'utilisateurs simultanés, ce qui représentait déjà un record. Celui-ci aura tenu un peu plus d'un mois, jusqu'à ce week-end où 26.401.586 personnes étaient connectées en même temps. Soit quasiment 1 millions de personnes en plus en simultané. Même si cela ne signifie pas que tout le monde jouait, cela reste impressionnant.

2021 encore plus fort ?

Une preuve s'il en est que le jeu PC a de très beaux jours devant lui et que de plus en plus de gens se tournent vers ce support. N'oublions pas aussi que les pays à très forte population comme la Chine sont en majorité sur PC et cela représente un marché de plus en plus grandissant pour les acteurs du secteur.

Le début de cette décennie est celui des records pour Valve et les réductions agressives lors des divers soldes y sont sûrement aussi pour quelque chose.

