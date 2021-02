Fortnite : Pris pour cible durant ses parties streamées, Ninja menace d'arrêter

Connu comme le plus grand ambassadeur du Battle Royale d'Epic Games, grâce auquel il s'est fait plus qu'un nom, Tyler Blevins en a comme qui dirait plein les bottes, ras la casquette. Explications.

Nuire à un streameur, c'est facile. Il existe des tas de méthodes, plus ou moins dangereuses. L'une d'elles, a fait péter les plombs à Ninja. Il y a quelques jours, après quatre morts suspectes d'affilée, le joueur américain hyper populaire a enragé de constater qu'il s'agissait du même bourreau à chaque fois. Ce qui l'a poussé à jurer qu'il n'y jouerait plus en streamant ses parties.

Ce sont les mêmes gamins. Sortez de ma partie. Éloignez-vous de moi. Vous ne prouvez rien en entrant dans la partie d'un joueur et en courant vers lui, et le tuer quand vous savez qu'ils est aux prises avec quelqu'un d'autre.



Ce jeu est tellement stupide. Cette communauté, ces gamins, c'est idiot. Vraiment. Le truc, c'est que ces mômes en quête de notoriété ils ne comprennent pas que la seule chose qu'ils font c'est pourrir le jeu parce que j'y joue. Je vais arrêter de diffuser.



Mais tant mieux pour toi, mec. Fais ton putain de clip, envoie-le à tes amis. Tu as tué Ninja. Je n'ai pas joué au jeu depuis longtemps. Je n'y joue plus. Je reviens, et je vous tue encore presque tous, les idiots. Vous saignez ce jeu 12 heures par jour... et je vous ai encore presque détruit sans aucun entraînement ni aucune compétition.

Il semble que Ninja, qui revenait sur Fortnite après l'avoir délaissé quelque temps, ait été victime de stream sniping, une pratique que les petits tricheurs des FPS en écran splitté connaissent bien. Il suffit d'être dans la même partie que sa victime, de l'observer et la localiser grâce à sa diffusion, et de viser juste.

L'idée derrière ce genre de pratique ? Pouvoir claironner que l'on a fraggué une célébrité. C'est malin, n'est-ce pas ? Non, en fait, c'est très triste. Heureusement, Tyler Blevins a d'autres cordes à son arc et pourra toujours aller sur d'autres jeux où l'ambiance sera peut-être un peu meilleure.

