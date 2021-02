Les fermes de minage de cryptomonnaies se font désormais avec des PC portables

Comme le dévoile VideoCardz, les fermes de minage ne se contentent plus de simples GPU mais s'équipent désormais de PC portables. L'une des raison ? Les pénuries.

Si vous êtes à la recherche d'une carte graphique vous savez sans doute que c'est quasiment impossible en l'état d'en trouver en stock. La pénurie touche aussi bien Nvidia que AMD. Les seuls stocks de cartes restant sont pour les assembleurs qui montent lesdits GPU dans des laptops.

Il n'en fallait pas plus pour les mineurs fortunés pour se procurer directement les fameux laptop en lieu et place de simples cartes graphiques. Vous pouvez retrouver quelques exemples de ces fermes via les images de notre galerie.

Ethereum, Bitcoin, Dogecoin... La prolifération de ces monnaies n'arrange clairement pas les choses et cela ne fait qu'accentuer les pénuries. Difficile pour l'heure d'ailleurs d'avoir une idée précise de disponibilités.

