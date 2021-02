Prince of Persia : Le Remake des Sables du Temps encore repoussé, sans date de sortie cette fois

Si vous conserviez encore quelques certitudes héritées de l'ancien monde, il serait temps de s'en débarrasser. Après une traversée du désert qui semblait devoir éternellement durer, le plus célèbre Prince de Perse annonçait enfin son retour l'été dernier dans une forme... modérée.

Largement moqué sur sa plastique par les internautes, Prince of Persia : The Sands of Time Remake avait finalement décidé de s'octroyer deux mois de délai supplémentaires, et décalait récemment sa sortie du 21 janvier au 18 mars 2021. Était-ce là un moyen de s'interroger sur son look "unique" ? L'histoire ne le dit pas.

Les couloirs ensablés du temps

Mais comme bien des titres désormais, les aventures relookés du plus agile manieur de sablier se feront très paradoxalement attendre, alors qu'Ubisoft annonce aujourd'hui le report du jeu à une date... indéterminée :

Depuis l'annonce de Prince of Persia: The Sands of Time Remake en septembre, nous avons vu arriver vos commentaires par vagues concernant cette licence bien-aimée. C'est votre passion et votre soutien qui poussent nos équipes de développement à créer le meilleur jeu possible. Ceci dit, nous avons pris la décision de reporter la sortie du jeu à une date ultérieure. Ce temps de développement supplémentaire permettra à nos équipes de livrer un remake flambant neuf, tout en restant fidèle à l'original.



Nous comprenons que cette annonce vous surprenne, et nous continuerons à vous tenir au courant des progrès de Prince of Persia: The Sands of Time Remake. En attendant, nous tenons à vous remercier pour votre soutien continu.

Les blagues de comptoir auront ainsi suffisamment fait siffler les oreilles d'Ubisoft Pune pour que l'éditeur décide de consacrer plus de temps à ce ravalement de façade. Il faut bien avouer qu'après une si longue absence, les joueurs méritent sans doute un résultat plus flatteur.

Le retour du Prince de Perse arrivera-t-il en 2021 ? Rien n'est désormais moins sûr. En attendant, rappelons que ce remake est pour l'instant annoncé sur à peu près tous les supports possibles : PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S. Et la Switch alors ? Comme pour la première date de sortie, le coup est sans doute parti un peu trop vite...