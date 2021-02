Windjammers 2 : Dotemu annonce le retour de Steve Miller et d'un mode Arcade

Depuis une douzaine d'années, les français de Dotemu s'attachent avec beaucoup d'entrain à faire un (joli) sort aux licences depuis trop longtemps laissées en jachère : d'Another World 20th Anniversary Edition aux plus récents Wonder Boy : The Dragon's Trap ou Streets of Rage 4, les exemples ne manquent pas.

La série n'est d'ailleurs pas prête de s'arrêter en si bon chemin, puisqu'après avoir ressorti du placard le mythique Windjammers, les français planchent depuis au moins 2017 sur une suite en bonne et due forme.

Um Jammers Windy

Habilement baptisé Windjammers 2, cette nouvelle simulation de frisbee estival nous apporte aujourd'hui quelques bonnes nouvelles, à commencer par le retour du très britannique Steve Miller, un fribeeste (ben quoi ?) polyvalent, qui délaisse ses anciennes lunettes de soleil pour un étonnant monocle, mais conserve son gameplay accessible, qui se prête particulièrement bien aux nouveaux venus.

Et parce qu'il est bien difficile par les temps qui courent de réunir quelques amis sur un même canapé (une condition indispensable pour profiter de Windjammers et de son trashtalk obligatoire), l'éditeur illustre également le mode Arcade, qui permettra en attendant d'enchaîner les adverses et les surfaces, histoire de peaufiner son (beau) jeu.

Les plus curieux peuvent toujours jeter leur dévolu sur la nouvelle démo, disponible sur Steam jusqu'au 9 février. Mais vite, hein. Pour les autres, il faudra attendre la sortie de Windjammers 2, désormais attendu pour 2021 sur PC et Switch.