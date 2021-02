Cyberpunk 2077 : Le correctif 1.12 est arrivé sur PC, tout pour la sécurité

Toujours sujet de trop nombreuses conversations enflammées, toujours en pleines réparations, Cyberpunk 2077 accueille ce vendredi 5 février un patch qui va permettre aux joueurs PC de se sentir plus serein.

Les joueurs PC de Cyberpunk 2077 peuvent télécharger et installer le correctif 1.12, un patch pesant 14 Mo et qui se charge de problèmes de sécurité constatés il y a quelques jours :

Cette mise à jour résout la faille qui pouvait être utilisée dans l'exécution du code à distance (y compris les fichiers de sauvegarde) :



- Retrait/remplacement des DLL non ASLR.

En début de semaine, une faille forcé CD Projekt RED à une mise en garde :

If you plan to use @CyberpunkGame mods/custom saves on PC, use caution. We've been made aware of a vulnerability in external DLL files the game uses which can be used to execute code on PCs. Issue will be fixed ASAP. For now, please refrain from using files from unknown sources.