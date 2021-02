SNK vs Capcom : Le crossover du millénaire arrive ce mois-ci, oui mais sur Switch

À l'été dernier, l'ex-constructeur SNK annonçait le retour en fanfare d'une console tombée trop vite dans l'oubli, en ressortant une à une les pépites de la Neo-Geo Pocket Color, en commençant par The King of Fighters R-2. Il était donc grand temps de lever le voile sur la suite des opérations.

Les amateurs de versus fighting en forme de réunion de famille auront une nouvelle fois des raisons de se réjouir, puisque SNK annonce l'arrivée prochaine de SNK vs. Capcom: Match of the Millennium sur Nintendo Switch.

Le roi des combattants

Rappelons à ceux dont la mémoire flanche que le crossover entre deux des plus grandes séries du genre avait précédé la sortie de Capcom vs. SNK, et réunit 26 pugilistes iconiques (pour ceux qui les débloqueront) regroupés en équipes thématiques. Cette nouvelle entrée dans la Neo-Geo Pocket Color Selection arrivera donc pour nous rappeler les joies de la baston nomade et pixelisée le 17 février 2021, sur l'eShop de la Switch. Joie.