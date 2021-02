Super Smash Bros : Un joueur récompensé de 3000 dollars en décrochant un nouveau record

Si le très volubile Masahiro Sakurai continue inlassablement d'entretenir avec tout l'amour qu'on lui connaît le roster expansif de Super Smash Bros. Ultimate, certains joueurs sont depuis tout ce temps restés scotchés sur le premier épisode de cette saga crossoveresque. À raison : après 22 ans d'effort, un mythe vient de tomber.

Pour ceux qui n'auraient pas eu de contact avec le jeu de combat sorti en 1999 sur Nintendo 64, rappelons que son générique de fin prenait la forme d'un bon vieux shooter, qui proposait de dézinguer dans la joie et l'allégresse les 190 membres de l'équipe de développement. Le score final, noté sur 190, attestait alors de votre dextérité, sachant que le dernier "record" grimpait à 182 tirs réussis, laissant donc une petite marge de progression.

Seul problème pour les complétistes acharnés : jusqu'alors, personne n'était parvenu à réaliser un carton plein... Vous l'aurez deviné : ce record vient enfin de tomber, comme l'atteste la vidéo ci-dessus.

Il faut dire que devant la résistance du jeu, Nathaniel Bandy, un joueur particulièrement impatient, avait très récemment promis une récompense de 3000 dollars à celui qui réussirait cet "exploit", avec quelques conditions requises :

I've officially put up a $3000 bounty for Super Smash Bros. Melee! The first person to hit all 190 credits wins. More rules below: https://t.co/kggJAKExOi pic.twitter.com/sPl8ecPhh0