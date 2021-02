Nintendo Switch : Ventes, cycle de vie, nouveau modèle... Le PDG répond aux actionnaires

Il y a quelques jours, Nintendo publiait en fanfare ses résultats pour le troisième trimestre de l'année fiscale en cours, avec fanfare, trompettes et confettis de rigueur. Et comme cette tradition en appelle nécessairement une autre, le PDG Shuntaro Furukawa a également été soumis au feu des questions des actionnaires de l'entreprise, via une conférence téléphonique, COVID oblige.

Le rendez-vous aura donné l'occasion à l'ancien comptable de s'exprimer sur bien des sujets, et les plus curieux pourront donc se délecter de la lecture du document officiel résumant cet entretien ici-même.

Après avoir rassuré les premiers actionnaires sur la pénurie limitée de composants qui ne devrait pas impacter les ventes hardware du dernier trimestre de l'année, et invité d'autres à parier sur les retours financiers à long terme, l'intéressé a tenu à mettre l'accent sur l'apport de contenus dématérialisés :

Les ventes de jeux dématérialisés ont été très solides si on les compare à la précédente année fiscale, et plus particulièrement sur le secteur du jeu indépendant en dehors du Japon. Cette hausse est également à mettre au crédit de la seconde vague de DLC pour Pokémon Épée/Bouclier et du Fighter Pass Vol.2 pour Super Smash Bros. Ultimate.

Le temps long

Les bons chiffres de la Switch ne semblent cependant pas satisfaire tout le monde, et un investisseur de s'inquiéter d'un éventuel plafond de verre, alors que le total de ventes de la console portable sa rapproche de celui de la Wii. À cela, le PDG répète un discours désormais bien connu : la Switch n'en est qu'à la moitié de sa commercialisation, qu'on se le dise.

Mais au-delà des seules ventes de consoles, c'est la politique de long seller instaurée par Satoru Iwata qui fait les affaires du constructeur :

Contrairement à une année classique, nous avons vendu plus de jeux sortis durant la période précédente, ce qui a contribué à faire augmenter le nombre de million sellers. Beaucoup de consommateurs ayant acheté la console pour jouer à Animal Crossing : New Horizons ont continué d'acheter d'autres titres, toujours d'actualité, comme Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Super Mario Party.

Enfin, impossible d'éviter le sujet d'une révision hardware de Switch, et la session de questions/réponses se conclue donc par une question directe sur le sujet. Diplomate dans l'esprit, Furukawa dégaine une jolie réponse de normand :

Nous allons commercialiser deux nouveaux modèles de Switch : l'édition Mario Rouge et Bleue, et l'édition Monster Hunter Rise. Nous pensons que la demande va continuer d'augmenter, et pousser à l'achat d'un second modèle de la console. Si nous souhaitons voir les ventes augmenter après quatre ans de commercialisation, il nous faut encore communiquer sur l'attrait de la Switch auprès de ceux qui n'en sont pas encore équipés.

Nous vous laisserons évidemment tout le loisir de gloser sur cette dernière déclaration, qui devrait pouvoir occuper les analystes d'Internet d'ici à la prochaine prise de parole du père Furukawa.