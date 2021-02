Wild Rift : L'événement des Bêtes Lunaire est arrivé pour célébrer la nouvelle année

L'événement célébrant le nouvel an lunaire, qui débutera le 12 février prochain débute. Les fans auront de quoi faire entre nouvelles missions, nouveaux skins et bientôt, l'arrivée de Xayah et Rakan.

Ce jeudi 4 février 2021, Wild Rift, la version mobile de League of Legends, a accueilli un nouvel événement : les Bêtes Lunaires, lancé avec une bande-annonce haute en couleurs qui présente le monde parallèle de la ligne de skins futuriste.

Riot Games innove pour cet événement : plutôt que d'être un simple ajout de missions et d'items cosmétiques, c'est tout un système parallèle de progression qui est ajouté tout au long de l'événement.

Les joueurs peuvent choisir la relique qu'ils veulent débloquer et faire monter de niveau pour obtenir des bonus en fonction des missions réalisées. Il est possible de choisir parmi 5 reliques, et c'est un choix à faire au plus vite puisque c'est seulement à ce moment-là qu'il sera possible de gagner des points en jouant.

L'événement passera aussi par plusieurs étapes distinctes : après une semaine d'introduction, les champions Xayah et Rakan feront certainement bientôt leur arrivée avec de nouveaux éléments du Festival, qui pourraient inclure des missions pour obtenir les champions, ou comme pour l'Expédition Yordle, pour les débloquer dans la boutique. Cette étape se lancera le 12 février.

L'événement du Festival des Bêtes Lunaires sera disponible jusqu'au 3 mars 2021.