Destiny 2 : La Saison 13 Saison des Elus se montre en vidéo et démarre bientôt

Comme vous vous y attendiez, Bungie récemment annoncé que la nouvelle saison à paraître dans Destiny 2 se ferait fort bientôt. La Saison des Élus débutera en effet demain le 9 février et se terminera le 11 mai.

À voir aussi : Final Fantasy XIV : L'extension Endwalker présentée, la Beta ouverte PS5 datée

L'occasion pour les joueurs de Les joueurs pourront découvrir de nouveaux Assauts, remporter de l'équipement inédit, se battre pour l'honneur dans la nouvelle activité Champs de bataille, et s'emparer du Marteau d'assertion pour affronter les Cabals.

La Saison 13 (eh oui, déjà) apportera ainsi, baptisée La Saison des Élus débutera donc dès demain, 9 février et se terminera le 11 mai.

Quel pitch !

Comme je ne peux pas l'inventer, je vous le libre ici, pour le bien e l'Humanité... "Alors que les Pyramides et Xivu Arath perturbent le système solaire, l'impératrice Caiatl, meneuse des Cabals et fille de Calus, cherche une alliance. Mais lorsqu'elle demande plus que ce que Zavala peut offrir, les négociations tournent court et les Gardiens doivent devenir le fer de lance et frapper son conseil de guerre en plein essor." Quant au suspense...

Outre les Champs de bataille, une activité en matchmaking à trois joueurs, dès le début de la Saison 13, les Assauts Repaire des Diables et S.A.B.R.E. déchu du premier jeu Destiny feront également leur retour.

Plus tard dans la saison, in nous annonce que le nouvel Assaut Terrain d'essai sera débloqué, et que les "champions de l'humanité devront y affronter les meilleurs guerriers Cabals pour déterminer le sort de la dernière Cité". On n'oubliera pas non plus des équipements inédits dans la Saison 13 puisque les détenteurs du Pass saisonnier débloqueront instantanément le nouvel ensemble d'armure de préfet et l'arc exotique Divination de Ticuu, avec ses multiples flèches solaires. Plus de 25 armes exotiques, légendaires et rituelles pourront également être récupérées.

En serez-vous ?