Huawei présentera son smartphone pliable le 22 février

L'écran pliable va bien finir par devenir une norme, c'est en tout cas ce que l'on peut imaginer à l'étude des annonces depuis fin 2019. Ainsi Huawei présentera lui aussi un modèle dès le mois de février, histoire de ne pas louper le train en marche.

Le Huawei Mate X2 sera comme son grand frère un smartphone pliable mais avec un design qui devrait être un poil différent. En effet, comme le souligne The Verge, l'image teaser (voir notre galerie) du Mate X2 suggère quelque chose de plus proche de ce que propose Samsung avec son Galaxy Fold et un panneau flexible à l'intérieur.

Le but serait bien évidemment de pouvoir le transformer très rapidement et simplement en tablette. D'après les diverses fuites sur le sujet, l'écran principal devrait être de 8,1 pouces, le téléphone devrait se doter d'une batterie de 4400 mAh et l'appareil photo devrait s'équiper de 4 capteurs.

Les services Google ne devraient pas être présents sauf si la nouvelle administration américaine en décide autrement sur les sanctions à l'encontre du constructeur chinois. Bref, il ne reste plus qu'à patienter pour en savoir plus.