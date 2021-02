Total War Warhammer III annoncé officiellement avec un premier trailer

Total War Warhammer III se dévoile enfin officiellement après quelques teasing et de nombreuses rumeurs. Il devrait logiquement se présenter comme clôturant l'arc Warhammer de la série de Creative Assembly.

Les fans de stratégie et de l'univers Warhammer seront ravis d'apprendre que le troisième épisode est enfin officiel. Vous pouvez découvrir ci-dessus la toute première bande-annonce de Total War : Warhammer III pour vous faire une idée de l'ambiance dans laquelle vous allez vous plonger dès cette année sur PC.

Trois fois plus de guerres ?

Ce nouvel épisode sera l'occasion de pouvoir jouer de nouvelles factions dont notamment Korne, Nurgle, Slaanesh et Tzeentch. Evidemment de nouveaux héros et monstres seront aussi là pour venir apporter de l'épique lors des différentes batailles. Le titre devrait aussi être plus profond dans ses mécaniques et The Creative Assembly parle déjà de très nombreuses nouvelles possibilités lors de la campagne principale, comme celle de choisir "entre sauver un dieu mourant ou exploiter ses pouvoirs".

Pour l'instant difficile de dire si le jeu profite d'une nouvelle version du moteur de Total War ou si il s'agit d'une nouvelle mise à jour.

Ian Roxburgh, le réalisateur du jeu explique :

L'énorme soutien témoigné par les joueurs a permis le succès des deux premiers opus et a élevé nos ambitions au niveau supérieur, c'est pourquoi nous avons hâte que tout le monde puisse découvrir ce troisième épisode

Total War Warhammer III est prévu sur PC pour la fin 2021 sans plus de précision.