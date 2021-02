Sony Interactive Entertainment sort un jeu sur Xbox Series X|S et One avec crossplay PS5-PS4

S'il n'est plus trop surprenant de voir des jeux des Xbox Game Studios sortir sur des consoles comme la Nintendo Switch, les jeux développés et édités par Sony sortant sur consoles Microsoft ne courent pas les rues. Mais c'est justement l'un d'entre eux qui s'apprête à sortir sur toutes les consoles Xbox actuellement sur le marché.

Exclusive aux consoles PlayStation depuis 2006, la série MLB The Show (seule simulation de baseball MLB disponible sur consoles depuis 2014) s'apprête à faire son arrivée sur consoles Xbox pour la toute première fois. MLB The Show 21 sortira en effet sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 et PS4 le 20 avril prochain.

La nouvelle est d'autant plus marquante que le jeu est édité par Sony Interactive Entertainment (SIE) et développé par le Sony Interactive Entertainment San Diego Studio. Il est donc question d'un jeu First Party de PlayStation sortant sur des consoles concurrentes.

Et histoire de faire les choses à fond, le géant japonais a annoncé que MLB The Show 21 sera compatible avec le multijoueur cross-platform et la cross progression. Cela signifie par exemple que des joueurs PS5 pourront jouer en ligne contre des joueurs Xbox One. Ou encore qu'une partie débutée sur une PS4 pourra être poursuivie sur une Xbox Series X.

Baseball pour tous

Pour rappel, la MLB (ligue professionnelle de baseball américaine) et Sony avaient annoncé la signature d'une extension de plusieurs années de leur partenariat fin 2019 autour de la création de jeux vidéo MLB. Et selon les clauses de cette dernière, SIE allait proposer des jeux MLB The Show sur de multiples plates-formes à partir de 2021. L'engagement est donc respecté.

Longtemps réticent à l'idée de proposer ses jeux ailleurs que sur ses consoles et à permettre le cross play avec des machines concurrentes, Sony continue de changer progressivement son fusil d'épaule. Après l'arrivée d'exclusivités PlayStation sur PC, l'annonce de la sortie de MLB The Show 21 sur consoles Xbox est donc une preuve supplémentaire que les temps changent et que les barrières d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui.

Cette nouvelle vous surprend-elle ? Pensez-vous que d'autres titres à venir vont connaître une situation similaire ? Ou croyez-vous qu'il est question d'un cas particulier lié à l'implication d'une ligue sportive professionnelle qui désirait certainement accroître ses rentrées d'argent en maximisant les ventes potentielles de ses jeux vidéo officiels ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.