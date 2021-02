L'image du jour : Voici "Tom Clancy's State of Decayvision of Us before Days Gone", le jeu très prometteur du moment

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 19h, retrouvez une image insolite ou humoristique sous forme de visuel, Gif ou vidéo, en rapport avec la sphère vidéoludique, high-tech ou geek qui fait l'actualité ou bien qui s'avère complètement intemporelle.

De son vrai nom The Day Before, sa vidéo d'annonce sortie de nulle part fraîchement mise en ligne depuis quelques jours par le studio Fntastic est assurément la sensation du moment. Mais pourquoi ? Eh bien très certainement car il s'agit d'un alléchant mélange de The Division, The Last of Us, State of Decay ou encore Days Gone, rien que ça oui. Voyez plutôt :

Avec une réalisation qui a tout d'un AAA, ce jeu se décrit de la façon suivante : The Day Before est un MMO de survie qui se déroule dans une Amérique meurtrière ravagée par une pandémie. Le pays grouille désormais d'infectés sanguinaires et de survivants farouches qui s'entretuent pour s'emparer de vivres, d'armes et de voitures.

Mais comme il est de coutume, attention aux séquences de gameplay savamment orchestrées, car le vrai visage de The Day Before n'est peut être pas ceci. En attendant une date de sortie autre qu'un vague "coming soon", ne nous interdisons pas de rêver à un futur bon jeu. Et vous, qu'en pensez-vous ?

