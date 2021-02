Gearbox (Borderlands) est la nouvelle acquisition d'Embracer Group

Que de mouvements dans l'industrie vidéoludique ces dernière semaines. Quelques heures après que Battleborn a été définitivement débranché, son studio a annoncé rejoindre un groupe suédois connu pour sa gloutonnerie.

Gearbox a été acquis par Embracer Group pour plus d'1,3 milliard de dollars. Les parents de Borderlands, ayant mis un pied dans l'édition en 2017, sont considérés comme la septième entité opérationnelle du groupe, au même titre que THQ Nordic, Koch Media/Deep Silver, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive et DECA Games.

La firme texanne de 550 employés reste dirigiée par Randy Pitchford, qui a évidemment partagé son sentiment dans le communiqué officiel :

La vision de Lars (Wingefors, PDG d'Embracer Group, ndlr) pour Embracer en tant que groupe partenaire allié engagé à alimenter et à accélérer les ambitions d'une série de sociétés entrepreneuriales décentralisées et prospères tout en magnifiant la valeur collective et les avantages de la diversification dans l'ensemble du groupe est la stratégie la plus brillante à court, moyen et long terme que j'ai jamais rencontré durant mes 30 années dans cette industrie. Notre sentiment chez Gearbox est que nous ne faisons que commencer et cette transaction n'est pas seulement un stimulant pour le talent de notre entreprise, détenue par ses employés, mais un propulseur pour l'avenir passionnant que nous avons prévu.

On L'ogre nordique a également craqué pour deux autres entités : les texans d'Aspyr, studio spécialisé dans les portages, deviennent une antenne de Saber Interactive pour la modique somme de 100 millions de dollars ; et Easybrain, développeur mobile chypriote revendiquant plus de 750 millions de téléchargements à la fin 2020, qui devient pour plus de 600 millions de dollars le huitième bataillon. Embracer Group dispose de plus de 60 studios internes, 5500 employés et plus de 200 licences différentes. Un sacrée grande famille.