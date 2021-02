In Memoriam d'Eric Viennot adapté en roman... par lui-même

Eric Viennot l'avait annoncé sur Twitter le 13 janvier dernier : son jeu d'aventure In Memoriam, qui avait la particularité de se jouer essentiellement sur internet, et sorti en 2003, va se voir adapté en roman... par son auteur originel.

Aussi rare qu'improbable, c'est bel et bien Eric Viennot, l'auteur de ce jeu vidéo atypique, que l'on appelait à l'époque encore "réalité alternée", qui s'est chargé d'écrire le roman issu de son jeu vidéo éponyme. 18 ans après, voilà une chose loin d'être banale. Plus précisément, il a été co-écrit par Eric Viennot et Florence Beauchard.

18 ans après la parution du jeu In Memoriam, je suis heureux d'annoncer la sortie prochaine du roman adapté du premier tome. Ce thriller permettra aux fans de se replonger dans une partie de l'univers du jeu. pic.twitter.com/Kats6IsiRU - Eric Viennot (@EricViennot) January 13, 2021

Le roman permettra ainsi à tous les joueurs de l'époque, de se replonger dans l'univers du jeu tandis que les autres découvriront l'enquête de Jack Lorski et de Karen Gijman sur les traces du tueur en série esthète surnommé le Phénix. Et cerise sur gâteau, pour les besoins du roman de nouveaux personnages, de nouvelles séquences et une nouvelle fin ont été ajoutés.

In Memoriam le roman sortira le 17 février chez tous les revendeurs habituels tels que Fnac, Decitre, Amazon, Chapitre.com...

Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site officiel.