AMD : La RX 6700 XT 12 Go pour bientôt ?

Les bruits de couloirs se font de plus en plus insistants à propos de la sortie prochaine des RX 6700 XT. Cette fois cela vient d'un journaliste de chez HardwareLuxx.

Cela fait depuis le mois de novembre dernier que nous vous parlons de potentielles AMD RX 6700 XT pour le début de l'année 2021. Les choses commencent à se préciser avec quelques infos de la part du journaliste Andreas Schilling sur Twitter.

Soon™ - sometime in H1 2021 or is it Q1? 🤷🏼‍♂️



Radeon RX 6700 XT



- 1440p Gaming

- 12 GB GDDR6 pic.twitter.com/0F0m2fOsoe