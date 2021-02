Cris Tales : Le RPG colombien précise sa fenêtre de lancement en vidéo

L'annonce de son report, en octobre dernier, laissait penser que l'on n'entendrait pas parler du magnifique jeu de Dreams Uncorporated avant un bon moment, la faute à ce que vous savez. Mais les semaines filent et, finalement, le bout du tunnel commence à se dessiner.

Cris Tales arrivera sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Stadia en juillet 2021. C'est loin, mais c'est mieux que jamais. Ce jeu présenté comme une lettre d'amour aux classiques du JRPG sera proposé au tarif de 39,99 euros et se trouve déjà en précommande. Révélé lors de l'E3 2019, il a depuis fait mariner Thomas et de nombreux joueurs qui ont pu essayer sa démo et l'espéraient le 17 novembre dernier.

Distingué à plusieurs reprises, ce projet indépendant à la réalisation chatoyante vous proposera une expérience singulière que le pitch vous expliquera bien plus efficacement que moi :

Jetez un coup d'oeil au passé, agissez dans le présent et observez vos choix transformer le futur, cela sur un seul et même écran! Joignez-vous à la magicienne temporelle Crisbell et à ses compagnons dans un monde fantaisiste faisant face à un futur sinistre. L'Impératrice temporelle et ses forces menacent de déclencher un cataclysme qui détruira Crystallis et quatre autres royaumes de la région.

Et comme nous savons que vous en voulez toujours plus, vous pouvez également regarder la dernière bande-annonce juste au-dessus de ces lignes. Elle vous donne un aperçu de tous les charmes que déploie Cris Tales, dont l'aventure dessinée à la main devrait durer une vingtaine d'heures, pour nous ensorceler. Et ça fonctionne du tonnerre.