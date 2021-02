GeForce Now aussi via Google Chrome

Après une longue bêta du service de Cloud Gaming GeForce NOW sur Safari, c'est au tour de Google Chrome de profiter du service des verts.

Avec sa nouvelle mise à jour disponible en téléchargement, GeForce NOW reçoit enfin le support de Google Chrome. Mais comme pour Safari, il s'agit d'une phase de bêta. Grâce à cette avancée, il ne sera même plus nécessaire de posséder l'application pour lancer ses jeux et tout se fera nativement via navigateur.

Pour profiter de la bêta en question, il faut toutefois être membre fondateur du service qui est pour l'instant proposé dans un pack de 6 mois à 20 euros. Les comptes au mois devraient revenir sur le devant de la scène dans l'année.

Bref, une nouvelle preuve que Nvidia souhaite coûte que coûte faciliter l'accès de son service pour permettre de l'utiliser partout, tout le temps. Une occasion aussi pour patienter jusqu'à la disponibilité des nouvelles cartes RX 30 qui ne sont toujours pas en stock.