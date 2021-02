Super Mario 3D World + Bowser's Fury se précommande à la Fnac avec un bonus !

Il vous avait manqué ? Le plus iconique des héros de jeu vidéo est de retour ! Avec Super Mario 3D World + Bowser's Fury, l'année 2021 commence sur les chapeaux de roues à la Fnac.

Cet article est un contenu sponsorisé

Mario et ses amis sont enfin de retour aux affaires, dans deux aventures radicalement différentes : avec Super Mario 3D World + Bowser's Fury, découvrez les joies de parcourir à plusieurs des niveaux haut en couleur, et affrontez le terrible Bowser dans une aventure inédite !

La plateforme entre amis

Dans Super Mario 3D World, Mario profite de son nouveau costume de Chat pour parcourir avec ses amis Luigi, Toad et Peach des dizaines de niveaux colorés et remplis de défis ! Pour la première fois, rejoignez vos amis en ligne et affrontez-les pour remporter la couronne, et devenir le roi de la plate-forme ! Profitez d'un rythme de jeu encore plus rapide, et d'un mode Photo original pour immortaliser à jamais vos exploits.

Une aventure inédite en monde ouvert

Ce n'est pas tout : affrontez la Furie de Bowser dans une aventure en monde ouvert aux côtés de Bowser Junior. Seul ou à deux, explorez librement le Lac Sautdechat, et récoltez des Astres Félins au fur et à mesure de vos découvertes. Mais attention : de temps à autre, Bowser se réveillera, et viendra semer le chaos ! À vous de le repousser, ou de profiter de sa présence pour explorer des zones auparavant inatteignables. Heureusement, vous pourrez compter sur l'aide de vos amis les chats...

