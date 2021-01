Mega Man : Des dessins d'une version anime jamais sortie refond surface

Si cette période trouble que les historiens appellent "les années 1990" est bien derrière nous, certaines de ses productions refont parfois surface, comme pour nous offrir un bref aperçu de ce qui aurait pu être, et qui n'a malheureusement pas été. Aujourd'hui, voici venir la version anime de Mega Man à laquelle nous n'avons pas eu le droit.

Ceux qui ont survécu à cette drôle d'époque se souviennent peut-être de l'adaptation télévisée des aventures du Blue Bomber, diffusée entre 1994 et 1996. Cette collaboration américano-japonaise avait été visuellement influencées par le style en vogue aux États-Unis, quelque part entre G.I. Joe et Teenage Mutant Ninja Turtles, avec son lot de mâchoires carrées et autres clichés d'un certain âge, comme vous pouvez le (re)découvrir ici.

Ce que l'on sait moins, c'est que d'autres travaux préparatoires d'une cette adaptation étaient en cours, mais bien différents, puisque d'inspiration japonaise. En janvier dernier, un amateur averti de la licence Mega Man lançait un appel au don pour acquérir des pièces "rares" et "historiques", qu'il nous dévoile aujourd'hui :

We won👍



We have obtained never-before-seen materials for an undeveloped '90s Mega Man anime... OR a very early incarnation of the Ruby Spears cartoon.



We will be scanning these pieces for EVERYONE to enjoy. Researching their history is on the agenda, too.



Thank you, everyone! https://t.co/1qKBJdX1ZP pic.twitter.com/VBTYZdAlHk