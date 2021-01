R-Type Final 2 se date en Occident

Jusqu'à aujourd'hui, le mordu de shoot them up en vous comptait les années écoulées depuis la dernière incursion de R-Type dans sa console ou son PC. Maintenant, il va pouvoir compter ceux qui le séparent du nouvel épisode tant attendu.

À voir aussi : Destruction AllStars revient dans l'arène avec un nouveau State of Play

R-Type Final 2 se lancera sur PC, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 30 avril 2021 en Occident. Soit un jour seulement après que le Japon l'ait réceptionné. On prendra soin de rappeler à celles et ceux pour qui le physique compte que, en Occident, le jeu de tir à scrolling horizontal de Granzella édité par NS America aura même droit à une version physique, baptisée Inaugural Flight Edition - en précommande sur Amazon.

Passé par Kickstarter, où il a engrangé pas loin d'un million de dollars, R-Type Final 2 sera le sixième épisode canonique de la série d'Irem née en 1987 en arcade. Près de 18 ans le sépareront de R-Type Final, arrivé un beau jour d'été 2003 au Japon sur PS2. Et c'est Kazuma Kujo qui est toujours au design.

Et comme on sait que vous aimez les pitchs :

Décimez des hordes de Bydo avec votre flotte de chasseurs R-Type, équipés d'armes nouvelles et classiques comme les canons à ondes, les unités de force, les appareils à bits et les armes delta dévastatrices. La menace Bydo évolue sans cesse, tandis que de nouveaux ennemis émergent des débris d'adversaires tombés au combat et les niveaux sont altérés par la corruption intelligente des Bydo. R-Type Final 2 allie l'action frénétique des jeux originaux à des graphismes et un gameplay mis à jour, ce qui en fait un titre indispensable pour les fans de shoot'em-up d'hier et d'aujourd'hui.

Amélioré et évolué

R-Type est de retour et meilleur que jamais ! Profitez du retour explosif du shoot'em-up légendaire sur PC, où l'action débridée des jeux originaux est combinée à des graphismes dernier cri, un gameplay stimulant et toute une gamme de nouvelles fonctionnalités, comme des ennemis qui évoluent, des niveaux qui se transforment sous vos yeux et une jauge de difficulté en temps réel qui monte ou descend selon votre performance.

Un défi universel

Le système de difficulté basé sur la performance s'ajuste à l'expérience individuelle de chaque joueur, rendant le jeu accessible aux pilotes novices aussi bien qu'aux vétérans. Lorsque vous aurez fini de décimer les hordes extraterrestres, consultez le classement mondial pour comparer vos résultats à ceux des autres pilotes !

Équipement personnalisé

Personnalisez tous les éléments de votre vaisseau, comme sa couleur, le type d'armement et les décalcos. Choisissez également parmi des dizaines de chasseurs apparus dans des versions précédentes du jeu et personnalisez même votre pilote à votre guise.