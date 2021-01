Willy Morgan and the Curse of Bone Town, point & click annoncé sur Switch

Les jeux d'aventure en point and click, ceci vous sied ? La Switch vous aimez ? Et les deux réunis, cela vous tente à fond ? Eh bien, ceci tombe comme qui dirait plutôt bien, puisque VLG Publishing et le développeur imaginarylab annoncent l'arrivée du jeu d'aventure point n'click, Willy Morgan and the Curse of Bone Town, sur Nintendo Switch au premier trimestre 2021.

À voir aussi : PS5 : Une nouvelle version de Death Stranding en chantier selon un insider

Willy Morgan and the Curse of Bone Town est volontiers comparé par l'éditeur aux jeux d'aventure classiques à défilement horizontal tels que Day of the Tentacle et Monkey Island. Carrément.

Hmmmm, canapé hein....

Selon le CP comme on dit dans le jargon actuel, les amateurs des point n'click rétro et tous les amateurs de jeux d'aventure peuvent découvrir ce genre nostalgique, "avec des mécaniques contemporaines et des visuels 3D proches des dessins dessinés, en déplacement, ou dans le confort de leur canapé".

Comme toujours, des tas de choses seront à visiter dans ce titre aux 50 décors (oui ce n'est pas énorme je vous l'accorde, mais bon après tout...), et pas de chose à connaître :

Caractéristiques principales :