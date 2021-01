PS5 : L'exclusivité de Housemarque retardée, Sony s'explique

Parmi les premières exclusivités PS5 de 2021 se trouve Returnal, le nouveau projet des finlandais de Hoursemarque. Et si le jeu est toujours prévu pour la première moitié de cette année, il arrivera un peu plus tard que prévu.

Sony vient d'annoncer sur le compte Twitter officiel de PlayStation que Returnal sortira finalement à la toute fin du mois d'avril. Dans son tweet, le constructeur japonais explique les raisons de ce report :

Update: Returnal has a new release date of April 30, 2021. SIE and Housemarque have made the decision to move the release date in order to give the team extra time to continue to polish the game to the level of quality players expect from Housemarque.



See you in April! pic.twitter.com/xb6IBWJ5TQ