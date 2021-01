Roller Champions : Ubisoft annonce une bêta fermée, avec des récompenses à la clé

Dévoilé pour la première fois sous le soleil irradiant de la côte californienne, Roller Champions s'était ensuite distingué par son relatif silence, avant d'annoncer son report à 2021. Les roues désormais solidement vissées aux patins, le jeu multijoueur selon Ubisoft entre désormais dans sa phase de bêta.

Après une alpha fermée qui remonte tout de même à mars 2020, le géant français ouvre donc aujourd'hui les inscriptions à une bêta du même calibre, et le fait savoir avec une double dose de vidéos, forcement... en ligne.

Oui mais (pas) sur Switch

Après quelques remerciements à peine surjoués concernant les nombreux retours des joueurs effectués ces derniers mois, les responsables du jeu annoncent donc l'ouverture des inscriptions à la bêta fermée de Roller Champions, qui se tiendra pour les européens que nous sommes du 17 février au 1er mars prochain.

Si cette nouvelle phase permettra aux possesseurs de PS4 et Xbox One de s'essayer pour la première fois au jeu de patins à roulettes en salle, en plus de la version PC disponible via Ubisoft Connect, feu-Uplay, la Switch restera dans les gradins et se contentera d'encourager les participants.

Avec de nouvelles mécaniques de gameplay et l'arrivée d'un hub persistant, les joueurs pourront découvrir les matchs rapides, avant que n'arrivent les classés un peu plus tard. Les heureux gagnants recevront ensuite le titre permanent d'Assistant, ainsi que la tenue Fresco, à condition de mener à bien la quête du même nom.

Les plus curieux pourront donc se rendre à cette adresse pour espérer être tiré au sort, et ainsi rechausser les roulettes, avant l'arrivée définitive de Roller Champions, annoncé sur PC, PS4, Switch, Xbox One, Android et iOS pour 2021.