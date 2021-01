Yakuza : Trois épisodes majeurs disponibles dans le Xbox Game Pass, cloud y compris

Microsoft et SEGA ont annoncé à la fin de l'année dernière l'arrivée dans le Xbox Game Pass de quatre jeux Yakuza supplémentaires. Les joueurs Xbox auront bientôt de quoi rattraper intégralement leur retard vis-à-vis de la saga canonique imaginée par Toshihiro Nagoshi.

À lire aussi : Yakuza 0 enfin traduit en français... par un fan, les infos

Longtemps privés de jeux Yakuza, les joueurs Xbox continuent de pouvoir rattraper leur retard à vitesse grand V. Un an après l'arrivée sur Xbox One des excellents Yakuza 0, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2, et un peu plus de deux mois après la sortie du non moins réussi Yakuza : Like a Dragon sur Xbox Series X|S et Xbox One, au tour des versions remasterisées de trois épisodes de l'ère PS3 de débarquer sur consoles Microsoft et PC Windows 10.

En effet, Microsoft vient d'ajouter comme prévu The Yakuza Remastered Collection au catalogue du Xbox Game Pass accessible depuis les Xbox Series X|S et Xbox One ainsi que depuis les PC Windows 10. Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, The Yakuza Remastered Collection regroupe Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered et le massif Yakuza 5 Remastered.

Que du dématérialisé

Pour info, ces trois épisodes sont compatibles avec le jeu via le Cloud et peuvent également être achetés individuellement au prix de 19,99 euros l'épisode. Malheureusement pour les collectionneurs, SEGA ne prévoit pas de commercialiser de version boîte The Yakuza Remastered Collection sur Xbox. Il convient également de préciser au passage que, non, ces trois jeux n'ont pas été sous-titrés en français spécialement pour l'occasion (ils ne l'étaient pas sur PS4)...

Et pour rappel, il reste encore un épisode numéroté de Yakuza à paraître sur Xbox et PC Windows 10 dans les prochains mois. Yakuza 6 : The Song of Life est en effet toujours prévu pour le 25 mars prochain. La durée de vie de The Yakuza Remastered Collection est telle que les joueurs intéressés auront largement de quoi s'occuper en attendant.