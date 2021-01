Disney + détaille l'arrivée de Star pour plus de films et séries, et un prix plus élevé

A Gameblog, on sait que nombre d'entre vous consommez pas mal de films et séries et nous-mêmes nous aimons par moment en parler, au coin du feu, devant un bon film qui tient chaud. Eh bien, sachez que Disney + va augmenter ses tarifs à partir du 23 février prochain, en y ajoutant la "chaîne" Star, pour plus de contenus. Voici ce qui nous attend, les amigos.

Eeeeeeh oui ! Dès le 23 février 2021, les abonnés à Disney+ auront droit à un catalogue quelque peu étoffé avec l'ajout de séries, de films et de productions originales avec l'arrivée de Star, un tout nouveau "monde de divertissement offrant un large éventail de contenus répondant aux attentes de chacun, quels que soient ses goûts ou ses envies".

A son lancement, Star offrira ainsi plus de 40 séries, près de 250 films et 4 productions "Star Originals" jamais vues en France auxquels s'ajouteront chaque mois de nouveaux contenus "catalogue" ou des "inédits" créés par les différents studios du groupe dont Disney Television Studios (20th Television et ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios, Searchlight Studios et d'autres encore.

Voici ce que les abonnés pourront découvrir

Disney+ sera la destination exclusive des productions « Star Originals ». Parmi les séries proposées dès février, il y aura entre autres :

Big Sky du producteur David E. Kelley (Big Little Lies, ALLY McBEAL), Love, Victor (spin-off de Love, Simon), écrite par les scénaristes du film Isaac Aptaker et ElizabethBerger (This Is Us), la sitcom animée Solar Opposites, créée par Justin Roiland et MikeMcMahan (Rick et Morty), l'angoissante Helstrom, produite par Paul Zbyszewski, Karim Zreik et Jeph Loeb.

Il y aura également des séries cultes comme Grey's Anatomy, 24 heures chrono, Buffy contre les vampires, X-Files, Lost : les disparus ou Les Griffin (mais oui !), et des séries plus récentes comme la sitcom sociétale Black-ish, le drame juridique Scandal ou prochainement la comédie féministe Dollface.

Parlons aussi des films récompensés comme BLACK SWAN, 3 BILLBOARDS - LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE, TITANIC ou THE GRAND BUDAPEST HOTEL, De grands succès du box-office comme PRETTY WOMAN, PIÈGE DE CRISTAL, Le DIABLE S'HABILLE EN PRADA, MOULIN ROUGE, ALIEN ou LA PLANÈTE DES SINGES.

Les choses qui fâchent, les prix augmentent

Comme tout ajout de contenus, forcément il fallait s'attendre à une hausse des abonnements, même pour Disney +, à peine u an après son lancement chez nous. Ainsi, si en France, l'abonnement à Disney+ est actuellement de 6,99€ par mois ou 69,99€ par an, dès le 23 février 2021, jour de l'intégration de Star sur Disney+, il sera de 8,99€ par mois et 89,90€ par an.

Les utilisateurs disposant déjà d'un abonnement mensuel conserveront toutefois leur tarif de 6,99€ pendant encore 6 mois. A compter du 22 août 2021, celui-ci passera à 8,99€. Pour les abonnements annuels renouvelés avant le 22 août 2021, le tarif restera à 69,99€ durant 12 mois. Au-delà, l'abonnement annuel coûtera 89,90€.

Vous savez ce qu'il vous reste faire, ma foi.