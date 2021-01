The Sundew : Un point and click rétro à surveiller s'annonce pour cet été

Parce qu'il n'y a pas que les blockbusters américains et japonais dans la vie et que, chez Gameblog, nous aimons pouvoir mettre en avant des projets plus modestes, intéressons-nous aujourd'hui à celui d'une seule et unique développeuse.

À voir aussi : TEST de The Medium : Une bonne exclusivité pour votre Xbox Series X|S ?

The Sundew est un point and click prévu pour cet été 2021 sur PC et Nintendo Switch. Au développement, on trouve le studio nordiste 2054. Particularité : cette structure fondée en septembre 2020 n'a qu'un seul membre.

Il s'agit d'Agnès "Clemenc" Vuillaume, qui avait tenté de financer le projet via Kickstarter il y a bientôt trois ans. Fan de rétrogaming et de mondes dystopiques, elle est directrice artistique, narrative et technique pour ce projet conçu en grande partie pendant une pandémie (et avec un enfant à élever, nous glisse-t-on dans l'oreillette). Bref, de l'intérêt et du respect avant tout.

Le droséra

Mais de quoi est-il question avec ce jeu d'aventure à l'ancienne décrit comme 90% Cyberpunk, 90% rétro et 100% fun, où l'on enquêtera dans un Japon futuriste ? Voici le pitch:

Vous êtes Anna Isobe, une flic améliorée cybernétiquement, dans un monde qui vous a laissé derrière lui. Autrefois brillant espoir pour l'avenir, les cyborgs sont devenus tabous, remplacés par des drones et des automates qui rendent obsolètes même vos capacités les plus élevées. Coincée dans un travail ingrat, entourée de regards indifférents, vous avez toujours le devoir de protéger et de servir, et c'est justement ce que vous allez faire.

Et si le coeur vous en dit, une démo est à télécharger.