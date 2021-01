Cyberpunk 2077 déploie ses outils pour le modding

Petit à petit Cyberpunk 2077 est en train de résoudre ses problèmes via des patchs. Pour autant ses développeurs n'oublient pas d'autres promesses comme l'ajout du modding. Explications.

Entre deux correctifs pour améliorer l'état de son jeu et les bugs plus ou moins récents, CD Projekt RED a trouvé le temps de répondre à la partie créative de sa communauté. Ainsi, vous pouvez retrouver maintenant sur le site officiel tout les outils nécessaires pour modifier le jeu en profondeur.

Solution officielle

Bien entendu, certains n'ont pas attendu cela pour commencer à améliorer ou transformer l'expérience du RPG tiré de l'univers du jeu de rôles de Mike Pondmsith, mais cette fois tout est à portée de main, officiellement.

Quant on voit le travail titanesque de certains moddeurs amateurs, on pourrait presque imaginer une correction plus rapide des divers problèmes. Il suffit de voir la quantité astronomique de mods pour un certain The Witcher 3 qui parfois ne ressemble plus du tout au matériau de base...

En attendant, un patch 1.2 officiel salvateur assez conséquent est attendu dans les prochaines semaines pour peaufiner encore un peu plus l'état de Cyberpunk 2077, disponible sur PC, Xbox One, Stadia et PS4.