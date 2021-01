Bethesda Softworks dévoile le prochain chapitre de The Elder Scrolls Online : Blackwood

Oyez, oyez braves guerriers, magiciens et autres aventuriers de Tamriel ! Préparez-vous à faire un bond dans le passé avec l'arrivée dans l'année d chapitre Blackwood. L'occasion de revivre les événements épiques qui surviennent des siècles avant Oblivion. Une nouvelle fois, la communauté ESO va devoir s'armer, s'allier et combattre pour vaincre de nouvelles menaces.

Cet article est un contenu sponsorisé

Pour faire simple, The Elder Scrolls Online : Blackwood c'est un peu le grand Chapitre narratif de l'année et une occasion unique de repartir à l'aventure. Il emmènera les joueurs à la découverte des plans du prince Daedra Mérunès Dagon, 800 ans avant les événements de The Elder Scrolls IV: Oblivion. Blackwood est donc une très bonne opportunité pour ceux qui ont soif s'aventure, avec pas moins de 30 heures de scénario principal inédit, de très nombreuses quêtes secondaires, des améliorations d'ergonomie et, pour la toute première fois, un système de compagnons : des alliés de toutes tailles qui aideront le héros dans ses aventures en terres de Tamriel.

Blackwood s'annonce !

La saga des Portes d'Oblivion, c'est une toute nouvelle histoire qui est racontée via les parutions de contenu d'ESO durant toute cette année 2021, parmi lesquelles on retrouvera le prochain Pack de jeu téléchargeable The Elder Scrolls Online : Flames of Ambition et le Chapitre The Elder Scrolls Online : Blackwood.

Le grand Chapitre de The Elder Scrolls Online prévu donc pour 2021, Blackwood, poursuivra la saga des Portes d'Oblivion et grâce à ce nouveau contenu narratif, vous aurez l'occasion d'explorer une partie colorée de Tamriel, où la culture des Argoniens rencontre celle des impériaux. De nouveaux paysages inédits, de nouveaux PNJ à rencontrer, bref de nouveaux horizons pour flatter votre égo d'explorateur ! Le monde de Nirn et le continent de Tamriel sont immenses et les secrets à découvrir sont très nombreux. Plus qu'un nouveau souffle, ce nouveau contenu permettra à la communauté de vivre de nouvelles péripéties et d'approfondir encore un peu plus leurs connaissances sur l'univers de The Elder Scrolls.

En résumé ce chapitre proposera de toutes nouvelles aventures et fonctionnalités, comme :

Une nouvelle Epreuve pour 12 joueurs : Rochegrove

Nouveaux évènements mondiaux : Portails d'Oblivion

Nouveaux antres, donjons publics, boss sauvages et quêtes

Mises à jour et améliorations de qualité de vie

Le nouveau Chapitre mènera les joueurs des murailles impériales de Leyawiin, déjà aperçue dans The Elder Scrolls IV: Oblivion, jusqu'aux marécages vaseux de Fangeombre, sans oublier bien sûr la mystérieuse région du Bois noir où la communauté découvrira un complot daedrique pour ne rien arranger. La destruction arrive en Tamriel avec cette nouvelle saga, les Portes d'Oblivion, et le Chapitre Blackwood qui sera déployé sur PC/Mac et Stadia le 1er juin, puis sur Xbox One et PlayStation 4 le 8 juin.

Flames of Ambition

La bonne nouvelle de ce début d'année 2021 sur ESO, c'est que le Pack de jeu téléchargeable de donjons Flames of Ambition sortira précisément dès le lundi 8 mars sur PC, Mac et Stadia, puis le mardi 16 mars sur Xbox et PlayStation.

Flames of Ambition sera ainsi le fer de lance de la saga de l'année, Les Portes d'Oblivion, qui arrivera garni de nouveaux donjons tortueux.

Cette aventure les mènera directement au Chapitre Blackwood de juin. En plus de nouveaux donjons qui arriveront au troisième trimestre après la parution du Chapitre Blackwood, le Pack de jeu téléchargeable de fin d'année fera voyager les joueurs vers le point culminant de l'histoire, en plein coeur des terrifiantes Terres mortes, le domaine personnel de Mérunès Dagon.

Parutions des Portes d'Oblivion :

Flames of Ambition (8 mars sur PC/Mac et Stadia et 16 mars sur Xbox One et PlayStation 4

(8 mars sur PC/Mac et Stadia et 16 mars sur Xbox One et PlayStation 4 Blackwood (1er juin sur PC/Mac et Stadia et 8 juin pour Xbox One et PlayStation 4)

(1er juin sur PC/Mac et Stadia et 8 juin pour Xbox One et PlayStation 4) Pack de donjons non-annoncé du 3e trimestre (date déterminée ultérieurement)

Pack de zone non-annoncé du 4e trimestre (date déterminée ultérieurement)

