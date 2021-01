NACON : Profitez de tarifs exceptionnels sur les manettes et casques

C'est la période des soldes et c'est donc le moment parfait pour craquer pour des périphériques NACON que vous soyez joueur PC ou joueur consoles, il y en aura pour tous les goûts. Manettes ou casques, c'est l'occasion d'acquérir du matériel haut de gamme à moindre frais !

Cet article est un contenu sponsorisé

Une manette qui révolutionne votre façon de jouer

Parmi les offres, on retrouve la manette Revolution Unlimited Pro au design camo qui, tenez-vous bien est proposée avec 41% de réduction soit 99,90€ au lieu de 169,90€. Taillée pour la compétition, cette manette est là pour répondre à toutes vos exigences de joueur avec un mode de jeu sans-fil et de nombreuses options de personnalisation. Mais la Revolution Unlimited Pro c'est également un design que l'on peut adapter à nos besoins, avec notamment une tête de joystick interchangeable ainsi que des bases supplémentaires pour modifier la sensibilité selon ses goûts. L'ergonomie va même encore plus loin puisque celle-ci se dote de deux compartiments pouvant accueillir des poids supplémentaires dans chacune des poignées grip de la manette.

Sans fil, elle intègre un récepteur bluetooth ainsi qu'une prise casque pour l'écoute et la prise de son et cela peut importe son mode de connexion. Un discret panneau de contrôle sur l'arrière permet d'ajuster à souhait le volume, le mode de jeu (1- PS4 / 2-PS4 Advanced / 3-PC Advanced) et le mode de connexion de la manette. Mais le plus surprenant c'est sans conteste sa possibilité via le logiciel inclus de remapper les boutons, changer l'axe des joysticks ou encore la sensibilité des gâchettes. Enfin, le tout est vendu avec une belle sacoche pour vous faciliter le transport. La Revolution Unlimited Pro est donc résolument haut de gamme, n'attendez plus pour en profiter !

Un casque haut de gamme pour les oreilles des joueurs PC

NACON c'est aussi toute une gamme de périphériques audios qualitatifs comme le modèle RIG 800HD pour PC qui profite de 47% de réduction soit un prix de 79,90€ au lieu de 149,90€.

Celui-ci se dote de la fameuse technologie Dolby Atmos permettant d'avoir une précision audio incomparable notamment dans la verticalité du son. Pour parfaire le tout, il est équipé d'écouteurs 40 mm pour une restitution basse fréquence sans déformation et donc un son d'une grande clarté. Cela en fait un excellent allié pour le jeu vidéo et un outil très performant pour une écoute plus classique de films ou de musiques. La recherche de performance se retrouve jusqu'au design des écouteurs avec un système fermé et des coussinets bi-matière permettant de bloquer le bruit et de rester concentré sur l'action. Son châssis de qualité permet aussi de le rendre ultra fiable.

Pour vous faciliter la vie, le casque propose jusqu'à 24 heures d'autonomie ainsi qu'une fonctionnalité de recharge rapide qui permet de profiter d'1h30 d'écoute en seulement 30 minutes de charge. Enfin, avec son émetteur dédié 2,4 Ghz il permet une écoute sans fil avec une portée allant jusqu'à 10 mètres.

Pas de jaloux, le joueur PS4/PS5 profite aussi de la qualité audio NACON

Très proche techniquement du modèle PC mais pour les joueurs PS4/PS5 cette fois, vous pouvez aussi profiter d'une très belle offre sur le RIG 800HS qui propose une réduction de 38% soit un prix attractif de 99,90 € au lieu de 159,90€. Une fois encore, il s'agit d'un modèle haut de gamme qui comme le modèle PC, possède des écouteurs 40 mm pour une excellente restitution sonore sans déformation, ainsi que des résonateurs basse fréquence pour réduire la distorsion. Malgré une structure très résistante, le casque n'en reste pas moins très souple et très léger pour se faire oublier au coeur de l'action et donc en faire un allié redoutable lors de vos parties. C'est évidemment sans compter les 24 heures d'autonomie et la connexion 2,4 Ghz garantie sans latence qui viennent parfaire ce modèle pour joueur consoles averti.

En résumé

Sachez enfin que NACON propose des soldes jusqu'à -50% sur toutes les catégories d'accessoires NACON (PC/Switch/Audio/ PS4) jusqu'au 16 février, avec livraison offerte sans minimum d'achat. De plus, 1 Jeu PC est offert à partir de 80 € d'achat et 2 jeux à partir de 150 € d'achat !

